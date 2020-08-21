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12:41   21 Августа 2020
Общество

Эксперт объяснил нерентабельность фестиваля "Короче" в Калининграде

Эксперт объяснил нерентабельность фестиваля "Короче" в Калининграде

Кинофестиваль "Короче" ежегодно требует миллионных вложений государственных средств, однако окупаемость мероприятия остается сомнительной. Неизвестно, на что организаторы тратят значительную часть выделенных денег.

Расходы на проходящий в Калининграде фестиваль никогда не раскрывались, однако деньги на него выделяются непосредственно из бюджета области. Соорганизатор мероприятия, АНО "Фестивальная дирекция", не предоставляет какую-либо отчетность, при этом за прошлый год структура получила около 86,5 млн рублей. Более 12 млн из них пошли на содержания самого АНО.

Бюджетные учреждения обязаны делать госзакупки и публиковать отчеты в открытом доступе, сообщает NEWS.ru со ссылкой на журналиста Вадима Хлебникова. Несмотря на пандемию коронавируса, на кинофестиваль выделили большие деньги, но проследить их движение практически невозможно, так как "Фестивальная дирекция" не предоставляет выходных данных о своей работе и успехах мероприятия.

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Автор: Яна Либерман
#россия #бюджет #кинофестиваль #кинематограф #расходование средств

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