Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

 Крымчане стали россиянами в статистике ООН

Крымчане стали россиянами в статистике ООН
«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

 Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов
Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына
Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

Кремль пока не планирует обсуждать с Германией госпитализацию Навального

 Крымчане стали россиянами в статистике ООН

Крымчане стали россиянами в статистике ООН
«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

 Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов
Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына

Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына
12:30   21 Августа 2020
Политика

Путин поприветствовал участников образовательного форума "Рубеж"

Путин поприветствовал участников образовательного форума "Рубеж"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников ежегодного образовательного форума "Рубеж". Соответствующая телеграмма появилась 21 августа на официальном портале Кремля.

Летний форум "Рубеж" проходит с 20 по 28 августа в Калужской области. Программа мероприятия включает мастер-классы и лекции с известными журналистами и политиками. Форум направлен на укрепление команды "Молодежки ОНФ", которая объединяет творческих и энергичных молодых людей, говорится в телеграмме.

Путин пожелал участникам форума успехов в достижении намеченных целей, пишет ТАСС. По мнению президента, "Рубеж" поможет молодежи повысить свой профессиональный уровень и получить уникальный опыт командной работы.

Телеканал "360" сообщал, что форум многодетных семей в Московской области собрал более 300 участников.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#путин #кремль #рубеж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...