Путин поприветствовал участников образовательного форума "Рубеж"

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников ежегодного образовательного форума "Рубеж". Соответствующая телеграмма появилась 21 августа на официальном портале Кремля.

Летний форум "Рубеж" проходит с 20 по 28 августа в Калужской области. Программа мероприятия включает мастер-классы и лекции с известными журналистами и политиками. Форум направлен на укрепление команды "Молодежки ОНФ", которая объединяет творческих и энергичных молодых людей, говорится в телеграмме.

Путин пожелал участникам форума успехов в достижении намеченных целей, пишет ТАСС. По мнению президента, "Рубеж" поможет молодежи повысить свой профессиональный уровень и получить уникальный опыт командной работы.

Телеканал "360" сообщал, что форум многодетных семей в Московской области собрал более 300 участников.