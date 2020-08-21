Востоковед усомнился в данных южнокорейской разведки о сестре Ким Чен Ына

Национальное агентство разведки Южной Кореи рассказало агентству «Ренхап», что Лидер КНДР Ким Чен Ын передал значительную часть своих полномочий сестре Ким Е Чен. Теперь она будет отвечать за отношения Пхеньяна с Сеулом и Вашингтоном. Также ряд экономических полномочий перешли новому премьеру Ким ток-Хуну и зампреду Комиссии по государственным делам Пак понг-Чжу.

«Сестра лидера была поставлена во главе политики в отношении Южной Кореи и Соединенных Штатов и других общих вопросов. Она унаследовала большую часть власти от своего брата, но она не единственная, кто разделил с ним власть. <…> Смена власти частично направлена на то, чтобы снять стресс [Ким Чен Ына] от его правления и предотвратить виновность в случае провала политики», — сообщает «Ренхап».

Корейское информационное агентство пишет, что Ким Е Чен, по сути, стала лидером номер два в республике. Однако руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин усомнился в подобном предположении, как и в достоверности данных южнокорейской разведки.

«К таким сообщениям нужно относится с большой долей если не осторожности, то, я бы сказал, скептицизма. Национальное агентство разведки Южной Кореи уже не раз оказывалось в луже со своими прогнозами. История Северной Кореи говорит о том, что назначение второго человека во власти всегда кончалось для него очень плохо. Поэтому я не думаю, что Ким Чен Ын действительно назначил сестру официальным приемником», — заявил эксперт.

Впрочем, недооценивать роль Ким Е Чен в политической жизни Корейской Народно-Демократической Республики нельзя, добавил Жебин. Сестра Ким Чен Ына вполне может курировать сферу отношений с Северной Кореей, но вряд ли ей доверили полный контроль над линией Пхеньян – Вашингтон, уверен специалист:

«Мне кажется, что отношения КНДР и США – это жизненно важный вопрос для республики. Можно сказать, что это вопрос жизни и смерти. Особенно та часть, в которой решается, как кончится конфликт с Вашингтоном по поводу ядерной программы. Так что я не думаю, что Ким Чен Ын полностью оставит этот вопрос кому-либо. Потому что это вопрос, по сути, физического выживания КНДР».

В том, что Ким Е Чен будет помогать брату во время международных диалогов, Жебин не сомневается. Можно предположить, что в далекой перспективе Ким Чен Ын рассматривает сестру в качестве вероятного приемника, который займет его место. Востоковед напомнил, что у лидера КНДР имеются серьезные проблемы со здоровьем.

«Политика Сегодня» уже писала, как в разгар пандемии коронавируса Ким Чен Ын перестал появляться на публике. Слухи о плохом состоянии здоровья председателя Госсовета КНДР поползли с 15 апреля, когда он не появился на торжествах, посвященных дню рождения основателя северокорейского государства и его деда Ким Ир Сена.

Спустя несколько дней японская газета Shukan Gendai со ссылкой на вызванного в КНДР китайского врача сообщила, что лидер Северной Кореи из-за болей в сердце упал в одной из последних поездок по стране. Если верить изданию, Ким Чен Ыну сделали процедуру стентирования сосудов сердца.

Жебин рассказал о «плавном переходе власти» в руки молодому поколению, который может произойти в будущем. Дело в том, что вторым лицом в республике сейчас является Цой Рен Хэ — председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Южнокорейские СМИ утверждают, что его сын Чхве Сон женат на сестре Ким Чен Ына. Таким образом они могут сменить своих родственников на руководящих постах, когда придет время.

«Фактически, это можно обставить как очень плавный переход власти по наследству. Цой Рен Хэ в этом году исполнилось 70 лет, он не может стать наследником Ким Чен Ына. А вот его сын, тем более если он состоит в браке с вероятной наследницей главы КНДР, вполне может перенять у отца пост "лица номер два" в республике. Они могут повести страну на следующем этапе ее развития», – добавил эксперт.

Ученый обратил внимание, что интересные подробности всех семейных перипетий правящей верхушки КНДР могут проявиться в январе 2021 года. В республике пройдет восьмой съезд Трудовой партии Кореи (ТПК), на котором представят новый пятилетний план экономического развития. На прошлом съезде, в мае 2016 года, Ким Чен Ына избрали на пост председателя партии.