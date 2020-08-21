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12:21   21 Августа 2020
Общество

Эксперт оценил урожайность 2020 года для российского виноделия

Эксперт оценил урожайность 2020 года для российского виноделия

Специалисты считают 2012 и 2014 годы особенно удачными для отечественного виноделия. Текущий год может стать не менее урожайным, считает руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Синоптики назвали 2020 год довольно равномерным, за исключением нескольких засушливых периодов. Однако российские виноделы все еще могут собрать хороший урожай винограда, если конец лета выдастся теплым, а в августе не будет проливных дождей, заявил Лоевский в комментарии РИА Новости.

Российские покупатели в последнее десятилетие стали предпочитать "менее алкогольные вина", передает слова эксперта телеканал "360". По словам Лоевского, россияне стали отдавать большее предпочтение белым и розовым винам.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #вино #урожай

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