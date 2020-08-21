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12:18   21 Августа 2020
Происшествия

Возможных пособников ИГ задержали в Нижнем Новгороде

Возможных пособников ИГ задержали в Нижнем Новгороде

Сотрудники ФСБ РФ задержали в Нижнем Новгороде предполагаемых пособников террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России.

Несколько задержанных в Нижнем Новгороде силовиками граждан Таджикистана подозревают в том, что они оказывали финансовую помощь террористам из запрещенной на территории Российской Федерации организации "Исламское государство".

По данным сотрудников правоохранительных органов, лидер группы на постоянной основе совершал финансовые вливания членам ячеек боевиков на территории Афганистана для последующего осуществления ими противоправной деятельности. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанный лидер ячейки сейчас находится под стражей.

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Автор: Илья Романович
#задержание #иг #фсб #нижний новгород

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