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12:02   21 Августа 2020
Политика

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Германия направила в Россию самолет, чтобы перевезти в Берлин блогера Алексея Навального, которому внезапно стало плохо. Реакцию ФРГ прокомментировал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Милонов отметил, что нет ничего удивительного в заинтересованности западных стран Навальным. Это подтверждалось ранее другими случаями. Однако депутат считает, что "болезнь" блогера могли инициировать иностранные специальные службы в рамках соответствующей операции, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Парламентарий заметил, что США пытаются создать из Навального некую жертву, чтобы спровоцировать недовольство и протестные акции на территории РФ. Москву старательно отвлекают от ситуации в Белоруссии, чтобы Запад смог спокойно вмешаться в дела соседнего государства.

"Сейчас Соединенным Штатам Америки уже не жаль Алексея Навального — там поняли, что президентом и лидером он не станет. Но сделать из него жертву они попробуют — это эффективно работает", — добавил российский политик.

По мнению Милонова, блогер утратил популярность, что и побудило США сформировать провокационную ситуацию. Делается это для выполнения антироссийских планов иностранных спецслужб.

Самочувствие Навального ухудшилось накануне при перелете из Томска в Москву. Блогера эвакуировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По мнению главреда PolitRussia Руслана Осташко, Навальный задумал таким образом покинуть страну.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #навальный #запад #милонов #жертва #болезнь

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