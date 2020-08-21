«Стендап» Зеленского о Крыме встретили на полуострове обвинением в плагиате

До тех пор, пока на Украине не откажутся от русофобии и бандеровской идеологии, там ничего не будет процветать.

С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя недавние слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Херсонская область, став со временем успешным и процветающим регионом, ускорит процесс «возвращения Крыма».

Аксенов оценил актерский талант президента Украины, но сделал при этом одно замечание по существу его выступления, которое тот, видимо по старой привычке, провел в форме стендап (Stand Up).

По мнению Аксенова, которое он выразил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», украинским политикам уже пора вносить в политический словарь словосочетание «возвращение Крыма», как образец ритуального пропагандистского заклинания.

«Само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно, начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектерство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику», — пишет Аксенов.

Кроме того, глава республики Крым обратил внимание на поведение и риторику бывшего актера и шоумена Владимира Зеленского по отношению к Крыму, которые практически точно повторяют поведение и риторику его предшественника на посту президента Украины Петра Порошенко.

«Вроде бы талантливый артист, а занимается откровенным плагиатом», — отметил глава региона.

Напомним, ранее слова Зеленского о том, что Херсон, станет «бриллиантом» украинского юга и своим «цветущим» видом поспособствовать «возвращению Крыма», прокомментировали и другие российские политики и политологи. Например сенатор Сергей Цеков, заявил, что Херсонская область десятилетиями оставалась на задворках Украины, и у нее нет никаких шансов начать вдруг процветать. А крымский политолог Владислав Ганжара считает, что Херсонская область при президентстве Зеленского точно «не зацветет», и вообще в возможность хоть каких-то позитивных изменений на Украине верит все меньше людей.