Переговоры с Пекином по СНВ-3 оказались для США китайской грамотой

США отказались от своего требования об обязательном включении Китая в переговоры с Россией о контроле над ядерными вооружениями. Об этом пишет американское издание Axios со ссылкой на спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли.

«Администрация Трампа отказалась от своего требования того, чтобы Китай был вовлечен в какие бы то ни было ядерные переговоры. Она теперь нацеливается на достижение политического соглашения с Россией и затем оказание давления на Китай с целью [его] присоединения к переговорам и, в конечном счете, к договору», — говорится в публикации.

Экс-советник управления президента России, политолог Олег Матвейчев объяснил «Политике Сегодня», почему США пошли на такой шаг. По его словам, участие трех стран обрекает переговоры на абсолютную неудачу.

«Тут нам двоим [России и США] сложно договориться. Учитывая, что прежние сделки, которые были не в нашу сторону, но мы их подписали. Сейчас США намерены добавить себе еще больше привилегий, а мы, наоборот, хотим сделать, чтобы договоры были в нашу пользу. То есть наша позиция довольно непримирима. А если ставить сюда Китай, который вообще не хочет ни с кем разговаривать и считает, что никому ничем не обязан, то это полностью разрушит весь переговорный процесс», — объяснил эксперт.

Олег Матвейчев допустил проведение двусторонних переговоров: США - Китай и Россия- Китай.

«Но пока все это настолько далеко, что вообще трудно представить, что какие-то договора будут заключены. Посмотрим, как вообще выборы в Америке пройдут (президентские выборы намечены на 3 ноября 2020 года - прим.ред.). До этого времени там разговаривать не с кем, и неизвестно, будет ли с кем вообще разговаривать», — добавил политолог.

Если же странам все-таки не удастся договориться, то, по словам эксперта, между США, Россией и Китаем будет просто бесконтрольная гонка вооружений.

«Каждый будет в своем направлении действовать и наращивать ядерный потенциал <...> У нас [России] есть возможности и технический кадровый потенциал для таких наращиваний и нового вида вооружений. А США уже даже старые свои поддерживать не в состоянии», — заключил политолог.

В 2021 году истекает срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружении (СНВ-3), который был подписан между Россией и США в 2010 году. Москва настаивает на продлении соглашения, однако Вашингтон требует заключения нового при участии Китая.

США настаивают на разрешении проводить более строгие инспекции и, в отличие от предыдущих договоров, охватывать все ядерное оружие, включая новые российские системы меньшей дальности.