Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Компании малого и среднего бизнеса не стали пользоваться новым механизмом разрыва договоров аренды с российскими торговыми центрами. Предприниматели стремятся сохранить площади для продолжения работы, несмотря на пандемию коронавируса.

Законодательная инициатива позволила предпринимателям прекращать аренду торговых помещений в крупных центрах, при этом не выплачивая штраф. Мера могла быть полезной организациям, которые серьезно пострадали из-за пандемии коронавируса. Однако большинство деятелей МСП приняли решение не пользоваться новым механизмом и сохранить за собой места в торговых центрах.

Договоры аренды расторгли менее 10% всех предпринимателей, пишет РБК со ссылкой на данные Российского совета торговых центров. В данный момент продажи в ТЦ восстанавливаются в связи со снятием ряда ограничений. Сохранить мощности в условиях самоизоляции позволили скидочные программы и готовность руководства торговых центров идти навстречу клиентам.