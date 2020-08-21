Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

Публицист Армен Гаспарян призвал слушать мнение врачей, а не сторонников блогера Алексея Навального по поводу его состояния.

Политолог и публицист Армен Гаспарян сообщил, что предпочитает обращать внимание на факты, а не гадать на кофейной гуще по поводу состояния блогера Алексея Навального. Он подчеркнул, что врачи еще не поставили ему окончательный диагноз, а также заявил, что люди истерят по поводу того, что Навальный находится в коме и на ИВЛ в стабильно тяжелом состоянии. Кроме того, Гаспарян отметил, что версию с наличием яда в организме блогера придумали его сторонники для раздутия хайпа вокруг фигуры Навального.

"Выходит какой-то сумасшедший Иван Жданов и говорит, что ему сказали полицейские, что в организме яд, который опасен даже для окружающих", — возмутился Гаспарян в беседе с "ПолитЭкспертом".

Он отметил, что директор признанного в России иноагентом ФБК Иван Жданов не является медиком, чтобы сообщать о диагнозах Навального. Политолог подчеркнул, что в этом вопросе нужно апеллировать мнением профессионалов медицины.