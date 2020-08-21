Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде

Актер Михаил Ефремов принес свои извинения судье за свое вчерашнее поведение во время заседания в зале Пресненского суда. В этот день были допрошены свидетели со стороны защиты.

Ефремов, обращаясь к судье, извинился, что не сдержался. Он объяснил, что выступавшие свидетели Фиалко и Кобец — люди слабые и чудаковатые. Ефремов сравнил их со своею женой, а также Никитой Высоцким. На вопрос судьи, как Ефремов относится к заявлениям защитников, он ушел от ответа.

"Ну, они же мои защитники", — сказал актер.

Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на Смоленской площади вылетел на "встречку" и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался в больнице. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.