Крымчане стали россиянами в статистике ООН

Население РФ в 2020 году выросло по сравнению с 2019 на два миллиона человек, следует из материалов ООН. Согласно данным всемирной организации, в прошлом году население России составляло 143,9 миллиона, хотя Росстат насчитал 146,8 миллиона человек.

В 2020 году, по информации ООН, население РФ составляет 145,9 миллиона человек, что уже гораздо ближе к оценке отечественной статистики, согласно которой, по состоянию на 1 июня, в стране проживает 146,6 миллиона человек.

Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова объяснила РИА Новости увеличение тем, что организация начала считать жителей Крыма россиянами. По ее словам, два миллиона — это как раз население полуострова.

Политолог Владимир Джаралла в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что ООН учла реальное положение дел, но при этом организация пытается лавировать между различными группами и силами, тем более в такой сфере как политика.

«Вне всякого сомнения, численность россиян получена с учетом крымчан, что не может нас не радовать. Однако не надо забывать, что ООН приняла ряд документов, резолюций, которые были направлены против этого факта. Это и резолюция Генеральной Ассамблеи, это и рекомендации различных комитетов. Поэтому, в данном случае, можно говорить, что ООН учла реальность, но, с другой стороны, мы помним как было до этого», — поделился мнением Джаралла.

Полуостров признали российским регионом после проведенного в Крыму в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав РФ. Киев считает Крым украинской, но «временно оккупированной» территорией.

Согласно резолюции ГА ООН 68/262, организация подтверждает приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины, поэтому не признает законности изменения статуса Крыма.

Политолог назвал приятным фактом, хоть и косвенное, но признание ООН жителей Крыма россиянами. Даже шесть лет спустя.

«Поэтому нет необходимости что-либо уточнять. А реальная ситуация такова. В любом случае подождем. Через некоторое время почти наверняка последуют какие-то протесты, потом попытки откатить назад и тому подобное. Здесь уже начнутся игры. Пока первый факт такой», — подытожил Джаралла.