Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

 Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде

Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде
Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

 Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса
Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

 Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США

Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США
Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

 Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде

Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде
Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

 Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса
Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

 Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США

Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США
11:22   21 Августа 2020
Общество

Адвокат Пашаев устроил истерику в Пресненском суде Москвы

Адвокат Пашаев устроил истерику в Пресненском суде Москвы

Эльман Пашаев, выступающий адвокатом актера Михаила Ефремова, разозлился, что без предупреждения был проведен допрос по видеосвязи свидетеля Андрея Гаева.

Второй свидетель является другом Александра Кобеца, который вчера рассказывал в суде о том, что за рулем автомобиля во время ДТП со смертельным исходом сидел не Михаил Ефремов. Адвокат Пашаев попросил суд дать ему один день, чтобы привезти Гаева из Анапы в Москву для дачи показаний. Дистанционно Пашаев его допрашивать отказывается.

Михаил Ефремов, находившийся за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на изгибе дороги Смоленской площади вылетел на "встречку" и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Вскоре тот скончался в больнице от полученных травм. По российскому законодательству Ефремову может грозить лишение свободы до 12 лет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#суд #ефремов #свидетель #пашаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...