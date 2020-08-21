Адвокат Пашаев устроил истерику в Пресненском суде Москвы

Эльман Пашаев, выступающий адвокатом актера Михаила Ефремова, разозлился, что без предупреждения был проведен допрос по видеосвязи свидетеля Андрея Гаева.

Второй свидетель является другом Александра Кобеца, который вчера рассказывал в суде о том, что за рулем автомобиля во время ДТП со смертельным исходом сидел не Михаил Ефремов. Адвокат Пашаев попросил суд дать ему один день, чтобы привезти Гаева из Анапы в Москву для дачи показаний. Дистанционно Пашаев его допрашивать отказывается.

Михаил Ефремов, находившийся за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, 8 июня на изгибе дороги Смоленской площади вылетел на "встречку" и столкнулся с фургоном, за рулем которого находился курьер Сергей Захаров. Вскоре тот скончался в больнице от полученных травм. По российскому законодательству Ефремову может грозить лишение свободы до 12 лет.