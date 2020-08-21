Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

После постепенного снятия ограничительных мер по коронавирусу банки в России стали активнее переманивать клиентов друг у друга. Так, летом текущего года количество банков, снизивших ставки при рефинансировании кредитов, удвоилось.

Представители крупнейших кредитно-финансовых организаций пояснили, что соответствующая политика связана с решением Центробанка РФ о снижении ставки, а также с изменениями условий на рынке кредитования, передает РБК. Сотрудники Frank RG отмечают, что российские банки стали активнее переманивать надежных и проверенных клиентов, число которых стремительно снижается.

Кредитные организации в начале августа 2020 года начали массово предлагать заемщикам реструктуризацию кредитных продуктов. В общей сложности за июль банки реструктурировали 4,5% кредитов юридическим лицам на общую сумму в 1,3 трлн рублей.