Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

 Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде

Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде
Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

 Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса
Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

 Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США

Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США
Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

Жданова обвинили в сумасшествии после слов об "опасном яде" в теле Навального

 Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде

Ефремов принес свои извинения за вчерашнее поведение в суде
Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

 Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса
Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

Депутат Милонов связал отравление Навального с работой спецслужб Запада

 Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США

Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США
11:17   21 Августа 2020
Экономика

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

После постепенного снятия ограничительных мер по коронавирусу банки в России стали активнее переманивать клиентов друг у друга. Так, летом текущего года количество банков, снизивших ставки при рефинансировании кредитов, удвоилось.

Представители крупнейших кредитно-финансовых организаций пояснили, что соответствующая политика связана с решением Центробанка РФ о снижении ставки, а также с изменениями условий на рынке кредитования, передает РБК. Сотрудники Frank RG отмечают, что российские банки стали активнее переманивать надежных и проверенных клиентов, число которых стремительно снижается.

Кредитные организации в начале августа 2020 года начали массово предлагать заемщикам реструктуризацию кредитных продуктов. В общей сложности за июль банки реструктурировали 4,5% кредитов юридическим лицам на общую сумму в 1,3 трлн рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#банки #кредиты #коронавирус #переманивание клиентов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...