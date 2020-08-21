Глава «Сильной России» объяснил, почему нельзя отказываться от CDT-теста

Министерство здравоохранения РФ отказалось от идеи ввести обязательное тестирование на хронический алкоголизм при проведении медкомиссии для водителей. Председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему эта инициатива все же должна быть рассмотрена российским правительством.

«Я считаю, что такие тесты нужны, и отказываться от них нельзя. Если бы у всех любителей выпить за рулем в определенное время забрали права и не допустили бы получение новых водительских прав, то можно было бы избежать множества трагедий. Дело в том, что этот тест должен быть либо вообще бесплатным, либо стоимость его должна быть символическая. И общество в данном случае возмущает не сам тест, а то, что он дорогой. Как выяснилось, люди готовы его проходить, но не за свой счет, и это вполне обоснованно», — заявил Цветков.

Изначально Минздрав представил поправки к приказу о порядке проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей. Изменения включали новый обязательный тест на хронический алкоголизм, который собирались выявлять по наличию карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-маркера) в крови.

Мощная критика со стороны общественности дополнилась заявлением президента России Владимира Путина, который также не одобрил проект из-за его стоимости. По словам главы государства, новые тесты для водителей могли бы привести к удорожанию справок до пяти тысяч рублей вместо нынешних трехсот или пятисот рублей.

Глава «Сильной России» считает, что возмущение граждан по поводу цены медсправок обоснованы, однако общество, ровно, как и государство, заинтересовано в безопасности на дорогах.

«Прохождение медицинского освидетельствования перед получением водительских прав – это требование государства, и в уменьшении количества пьяных за рулем государство заинтересовано никак не меньше рядовых водителей. Поэтому вполне можно было бы в качестве превентивных мер использовать тест бесплатно», — полагает Цветков.

Общественник, впрочем, признал, что данная технология довольно сложная и нуждается в дополнительной доработке. Цветков призвал не торопиться и разработать методику, которая действительно сможет определить степень зависимости человека от алкоголя:

«Технологии разные и в настоящий момент у определенной части общества сложилось мнение, что не существует качественного теста, который, собственно, и позволил бы определить алкоголиков. Это не значит, что от подобной практики нужно отказаться, просто требуется более качественно проработать этот вопрос и принять соответствующие решения. Это как раз тот случай, когда с изменением правил не следует торопиться».

Минздрав с 22 ноября прошлого года планировал изменить в России правила медосвидетельствования. Из-за обязательного тестирования на CDT стоимость справки должна была увеличиться в несколько раз.

Президент Владимир Путин также отметил, что считает для водителей необходимыми ввести дополнительные обследования, которые оценивали бы привязанность к психотропным веществам. Он сказал, что это связано с безопасностью миллионов людей на дорогах. Вводить подобные инициативы Путин посоветовал поэтапно.