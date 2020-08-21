Депутат Федоров: российские врачи отлично справятся с лечением Навального

Западные страны выразили неожиданный интерес к отравлению блогера Алексея Навального и сразу предложили помощь в лечении. Однако российские врачи также способны справиться с этой задачей, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Самолет Томск — Москва 20 августа совершил экстренную посадку в Омске, поскольку на борту лайнера стало плохо блогеру Навальному. Мужчина отравился и впал в кому. Власти Германии направили за ним самолет, чтобы доставить его на лечение за границу. Представители Запада пошли на щедрый шаг, однако перелет может нанести вред здоровью блогера, поэтому его жизнь стоит доверить российским врачам, уверен Федоров.

"Такое впечатление, что у нас тут нет отличных врачей, которые в состоянии лечить Навального! ", — заявил депутат в комментарии Федеральному агентству новостей.

Причиной отравления блогера мог стать оксибутират, рассказал нарколог Олег Стеценко. По его словам, это вещество часто используется в составе наркотических веществ, в том числе в психоделических препаратах.