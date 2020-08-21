Соратники Навального рискуют его жизнью

Алексей Навальный, находящийся в тяжелом состоянии, нетранспортабелен: в данный момент его нельзя перевозить на лечение в другую страну, заявил главный врач больницы скорой помощи №1 города Омска Александр Мураховский. При этом в сибирский город уже прибыл медицинский самолет из Нюрнберга.

Соратники Навального по «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) восприняли заключение главврача негативно: они настаивают на перевозке блогера в Германию, обвиняя в соцсетях российских врачей в намеренном воспрепятствовании этому.

«Врачи, которые сейчас мешают спасти Алексея Навального — настоящие преступники. Их тоже будут судить», — пишет в Twitter Анатолий Кравченко, сотрудник ФБК.

Не менее одиозные заявления делает и директор ФБК Иван Жданов. Он уверен, что врачи «выполняют команды вышестоящих чиновников». С ним солидарны и другие «навальнисты» — личный врач Навального Анастасия Васильева, возглавившая созданный им «Альянс врачей», Леонид Волков, который уже призывает людей выходить «на улицы» из-за госпитализации блогера. Игнорирует предупреждения российских врачей об опасности транспортировки и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Более того, Ярмыш от лица всего ФБК обратилась через соцсеть к ЕСПЧ с требованием «запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение». Соратники блогера всячески пытаются добиться критически опасной для жизни Навального авиаперевозки в другую страну.

Реакция российских властей

20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал оказать помощь в лечении Навального и транспортировке его в иностранную клинику, если понадобится. На следующий день он заявил, что никаких обращений с просьбой о помощи в перевозке со стороны близких Навального он не получал.

«Как таковое [обращение] мы не получали, мне неизвестно, по крайней мере. Были только сообщения в соцсетях. Но вы знаете, что вылетел самолет из Германии. Врачи, насколько нам известно, мы поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей присоединиться к консилиуму, ознакомиться с анализами», — сказал Песков.

Однако врачи констатировали нестабильное состояние пациента и подчеркивают, что решения родственников о перевозке Навального в другую страну недостаточно.

Мотивы соратников Навального настаивать на опасной перевозке

Возможно, ближайшие соратники Навального в лице Волкова, Ярмыш и Жданова вполне предсказуемо пренебрегают здоровьем своего лидера ради реализации собственных амбиций и политических целей. Главный редактор ресурса Politrussia.com Руслан Осташко поделился предположениями, в чем могут заключаться истинные мотивы ключевых лиц из ФБК.

«Навальный сам себе не принадлежит уже давно. Его текущая ситуация устраивает: он зарабатывает неплохие деньги, находится в безопасности в России. Он себя чувствует интернет-звездой, ему комфортно. У него есть свита, которая даже приносила ему чай в аэропорту Томска. Хоть его все устраивает, но это в корне не устраивает тех амбициозных людей внутри ФБК, которые желают большего. С учетом того, что доступ к телу Навального имели исключительно люди из ФБК, они в этом замешаны абсолютно точно», — рассуждает Осташко.

В случае, если Навального транспортируют по настоянию его сподвижников, то возможны несколько вариантов развития событий, отмечает журналист.

«Первый: Навальный умирает во время транспортировки, потому что состояние его, как говорят врачи, нетранспортабельное. Тогда из него делают сакральную «жертву режима». Второй вариант: его успешно транспортируют и предоставляют ему там политическое убежище, и оттуда он начинает свою политическую борьбу», — объясняет политический обозреватель.

Осташко считает, что тяжелое состояние Навального может сыграть не только на руку его помощникам, но и тем личностям за рубежом, кому деятельность блогера в России выгодна.

«Я вполне допускаю, что подобное «отравление», которое врачи исключили, спровоцировано изначально. И сейчас западные хозяева Навального находятся в очень выигрышной ситуации», — отметил Осташко.

Как сообщил сегодня журналистам главврач омской БСМП Александр Мураховский, состояние Навального оценивается как «нестабильно тяжелое». Он считает, что транспортировать пациента невозможно, так как его состояние может измениться «как при взлете, так и при посадке самолета». Оксибутираты и барбитураты в крови мужчины не обнаружены, констатировал Мураховский.

Ранее политик и общественный деятель Эрнест Макаренко выразил мнение, что безосновательные заявления о намеренном отравлении Навального стали манипуляцией общественным мнением со стороны ФБК. Версия об «отравлении» выгодна западным политикам, уверен он.