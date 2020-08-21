Миллион рублей за колодец. Как избежать штрафа за воду на даче

Российские дачи редко ассоциируются с центральным водопроводом, больше — со скважинами и колодцами. Эксперты Федеральной Кадастровой палаты в комментарии «Политике Сегодня» рассказали, в каких случаях необходима лицензия и уплата водного налога.

Лицензия — предпринимателям

Добыча подземных вод, протекающих на территории России, контролируются законом «О недрах». Согласно документу, недра, включая подземное пространство и полезные ископаемые, считаются государственной собственностью. А пользоваться подземными водами можно только при условии оформления лицензии.

Разрешение не только устанавливает право владельца на пользование, но также оговаривает цель, срок и границы эксплуатации. При этом пользоваться водными ресурсами из лицензированного водозаборного сооружения можно только на платной основе.

Специалисты подчеркивают, что лицензию могут оформить только юридические лица, среди которых садовые и огородные некоммерческие товарищества, а также индивидуальные предприниматели.

Лицензия нужна, если объем извлекаемых подземных вод превышает 100 кубических метров в сутки. Также разрешение следует оформить, если добыча производится в коммерческих целях. Наконец, такой документ понадобится в ситуации, когда источник водозабора расположен ниже централизованного водоснабжения.

Стоит добавить, что все централизованные скважины, включая артезианские, которые принадлежат садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам (СНТ и ОНТ) и предназначены для питьевого или технологического водоснабжения земельных участков, подлежат лицензированию и облагаются налогом.

А что делать физическим лицам?

Физлицам лицензия не понадобится. Правообладатели и арендаторы земельных участков могут добывать воду из простых водозаборных сооружений (колодцев и скважин малого диаметра), не оформляя разрешения от государства. Единственное, что стоит запомнить: подземные воды должны извлекаться только для собственных нужд и не превышать 100 кубометров в сутки.

Вместе с тем, лицензия нужна для сооружения артезианской скважины, поскольку добыча этих вод попадает под контроль государства. Однако самостоятельно физические лица обустроить скважину не имеют права. Это могут сделать СНТ, а его участники, в свою очередь, подключиться к коллективному водопроводу для использования артезианской воды в хозяйственно-бытовых целях.

Физическому лицу разрешается строить подземные сооружения — колодцы или скважины — на глубину до пяти метров. Кроме того, дачники пользуются правом возвести и более глубокий водозабор, однако при условии, что он не будет достигать места, где начинается централизованное водоснабжение.

Работники кадастровой службы напомнили, что уплата водного налога для садовых и огородных товариществ стала обязательной с 1 января 2020 года. С этой даты садоводства и товарищества, которые не оформили лицензию вовремя, могут получить штраф до миллиона рублей.

Еще немного о лицензии

Разрешение на право добычи подземных вод действует на протяжении 25 лет. Чтобы ее получить, товариществу следует подготовить копию устава, схемы расположения участка и водозаборных скважин, результаты химического анализа воды, а также паспорт самой скважины.

После лицензирования на водозаборную станцию устанавливается счетчик. Водный налог взимается за каждую тысячу кубометров воды. Вместе с тем, единого установленного размера налоговой ставки на всю территорию России не существует. Стоимость варьируется в зависимости от экономического района, где скважина расположена. Впрочем, глубина залегания подземных вод особой роли не играет: величина налога на артезианскую воду и ту, которая выходит из верхнего слоя почвы, будет одинаковой.