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12:38   21 Августа 2020
Россия

Миллион рублей за колодец. Как избежать штрафа за воду на даче

Миллион рублей за колодец. Как избежать штрафа за воду на даче

Российские дачи редко ассоциируются с центральным водопроводом, больше — со скважинами и колодцами. Эксперты Федеральной Кадастровой палаты в комментарии «Политике Сегодня» рассказали, в каких случаях необходима лицензия и уплата водного налога.

Лицензия — предпринимателям

Добыча подземных вод, протекающих на территории России, контролируются законом «О недрах». Согласно документу, недра, включая подземное пространство и полезные ископаемые, считаются государственной собственностью. А пользоваться подземными водами можно только при условии оформления лицензии.

Разрешение не только устанавливает право владельца на пользование, но также оговаривает цель, срок и границы эксплуатации. При этом пользоваться водными ресурсами из лицензированного водозаборного сооружения можно только на платной основе.

Эксперты объяснили, как правильно добывать воду дачникам

Специалисты подчеркивают, что лицензию могут оформить только юридические лица, среди которых садовые и огородные некоммерческие товарищества, а также индивидуальные предприниматели.

Лицензия нужна, если объем извлекаемых подземных вод превышает 100 кубических метров в сутки. Также разрешение следует оформить, если добыча производится в коммерческих целях. Наконец, такой документ понадобится в ситуации, когда источник водозабора расположен ниже централизованного водоснабжения.

Стоит добавить, что все централизованные скважины, включая артезианские, которые принадлежат садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам (СНТ и ОНТ) и предназначены для питьевого или технологического водоснабжения земельных участков, подлежат лицензированию и облагаются налогом.

А что делать физическим лицам?

Физлицам лицензия не понадобится. Правообладатели и арендаторы земельных участков могут добывать воду из простых водозаборных сооружений (колодцев и скважин малого диаметра), не оформляя разрешения от государства. Единственное, что стоит запомнить: подземные воды должны извлекаться только для собственных нужд и не превышать 100 кубометров в сутки.

Вместе с тем, лицензия нужна для сооружения артезианской скважины, поскольку добыча этих вод попадает под контроль государства. Однако самостоятельно физические лица обустроить скважину не имеют права. Это могут сделать СНТ, а его участники, в свою очередь, подключиться к коллективному водопроводу для использования артезианской воды в хозяйственно-бытовых целях.

Эксперты объяснили, как правильно добывать воду дачникам

Физическому лицу разрешается строить подземные сооружения — колодцы или скважины — на глубину до пяти метров. Кроме того, дачники пользуются правом возвести и более глубокий водозабор, однако при условии, что он не будет достигать места, где начинается централизованное водоснабжение.

Работники кадастровой службы напомнили, что уплата водного налога для садовых и огородных товариществ стала обязательной с 1 января 2020 года. С этой даты садоводства и товарищества, которые не оформили лицензию вовремя, могут получить штраф до миллиона рублей.

Еще немного о лицензии

Разрешение на право добычи подземных вод действует на протяжении 25 лет. Чтобы ее получить, товариществу следует подготовить копию устава, схемы расположения участка и водозаборных скважин, результаты химического анализа воды, а также паспорт самой скважины.

Эксперты объяснили, как правильно добывать воду дачникам

После лицензирования на водозаборную станцию устанавливается счетчик. Водный налог взимается за каждую тысячу кубометров воды. Вместе с тем, единого установленного размера налоговой ставки на всю территорию России не существует. Стоимость варьируется в зависимости от экономического района, где скважина расположена. Впрочем, глубина залегания подземных вод особой роли не играет: величина налога на артезианскую воду и ту, которая выходит из верхнего слоя почвы, будет одинаковой.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#лицензия #колодец #вода #дача #скважина #дачники

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