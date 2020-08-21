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Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

Предприниматели не воспользовались правом покинуть ТЦ без штрафов

 Российские банки усилили борьбу за клиентов из-за коронавируса

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10:57   21 Августа 2020
Общество

Российские врачи обнаружили коронавирус у 4870 пациентов за сутки

Российские врачи обнаружили коронавирус у 4870 пациентов за сутки

Всего за минувшие сутки коронавирус выявили у 4870 россиян. Об этом сообщил оперштаб по мониторингу за ситуацией с COVID-19.

Медики зарегистрировали 4870 пациентов с коронавирусной инфекцией, 26,5% не имели клинических проявлений. За последние 24 часа выявлено 90 летальных случаев, полностью излечиться смогли 5817 человек, сообщает оперативный штаб РФ.

Всего за все время пандемии число пациентов с коронавирусом достигло 942 106 человек, 16 099 скончались, побороли инфекцию 755 513 граждан. Согласно данным ВОЗ, количество пациентов в мире составило 21,5 млн, 767 из них умерли.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россияне #коронавирус #оперштаб

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