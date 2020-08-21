Суздальцев: запуск «СП-2» нанесет колоссальный удар по имиджу США

Основной удар в противостоянии между США и Европой за достройку газопровода «Северный поток-2» принимает на себя Германия, и ее роль трудно переоценить, так как идет борьба за будущее Евросоюза и его на самостоятельность.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог Андрей Суздальцев, комментируя недавние слова бургомистра немецкого города Засниц, о том, что угрозы санкциями США в отношении «Северного потока-2» это «верх наглости».

По словам бургомистра Франка Крахта, которые приводит издание Sueddeutsche Zeitung, «первой наглостью» Штатов были санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода.

«Вторая наглость – это угроза санкций со стороны трех сенаторов в адрес компаний, каким-либо образом связанных с «Северным потоком», а также отдельных сотрудников этих компаний», — подчеркнул Крахт.

Германия, убежден он, должна показать всему миру, что она не даст себя запугать. В заключение бургомистр выразил надежду на то, что «Северный поток-2» будет достроен и своевременно введен в эксплуатацию.

Напомним, в начале августа 2020 года Тед Круз – американский сенатор-демократ, с двумя коллегами заявили о необходимости ввести санкции не только против всех компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2», но и против немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц, где производится сборка труб для газопровода. При этом сенаторы пригрозили немецкому порту «финансовым разрушением» в том случае, если там продолжатся работы по достройке газопровода.

Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Андрей Суздальцев отметил, что США прикладывают такие усилия, чтобы помешать достройке «Северного потока-2», так как боятся, что его ввод в эксплуатацию нанесет их репутации непоправимый ущерб. Кроме того, Штаты боятся потерять свое влияние в Европе.

«США практически монополизировали ряд секторов развития ЕС. Важнейший из этих секторов – энергетический, — напомнил политолог. — И США хотели бы выступать в роли не только основного администратора, решая, кто имеет право на поставку, но хотели бы и сами поставлять сжиженный газ и нефть на самый богатый рынок мира. Эти стремления носят геополитический характер».

Поэтому их имидж непоправимо пострадает, если Россия достроит свой «Северный поток-2», считает эксперт. Пошатнется доминирование Штатов в Евросоюзе, так как окажется, что они не смогли преодолеть сопротивление европейских экономических сил и поставить Россию «на место».

При этом Суздальцев отметил, что Германия принимает на себя главный удар в этом противостоянии.

«В этом плане роль Германии трудно переоценить – возникла схватка между Вашингтоном и Европой за будущее ЕС и его право быть субъектом международных отношений. Руководству ФРГ приходится вести себя очень осторожно», — заявил он.

Если канцлер ФРГ Ангела Меркель не может себе позволить каких-то заявлений на этот счет, их делают власти на более низком уровне. И заявление бургомистра Засница, по мнению Суздальцева, носит симптоматичный характер, так как показывает, что Европа воспринимает судьбу «Северного потока-2», как свое собственное будущее.