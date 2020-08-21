Власти Петербурга и Ленобласти установят совместные льготы на проезд

Администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области планируют ввести совместные льготы на проезд в общественном транспорте для жителей города и региона. С такой инициативой выступил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Такое соглашение между регионами предполагает, что петербуржцы смогут воспользоваться своими льготами на проезд в общественном транспорте на территории Ленобласти. В то же время жители 47-го региона смогут пользоваться своими правами на льготный проезд в Северной столице.

Дрозденко предложил установить совместные льготы в ходе встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Градоначальник поддержал эту инициативу. Стороны намерены подписать соответствующее соглашение до конца текущего года.