Россияне вкладываются в метры: ипотечные кредиты бьют рекорды

Россияне стали брать больше ипотечных кредитов. В июле 2020 года объем выданных гражданам ипотек стал рекордным для летних месяцев, превысив прошлогодний июльский показатель на 37%, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Средняя сумма одного ипотечного кредита в России — 2,5 миллиона рублей. Чаще всего люди оформляют займ на срок около 200 месяцев.

О причинах столь резкого роста объема ипотечных кредитов в летний месяц рассказал «Политике Сегодня» Артур Александрович, генеральный директор ОКБ. По его мнению, в первую очередь «ипотечный бум» связан с действиями Центрального банка РФ.

«Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Оба этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых», — говорит глава ОКБ.

При этом, отмечает Александрович, ажиотажный спрос на ипотеку не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам. Напротив, если в первом квартале года среднее значение индивидуального кредитного рейтинга заемщиков составляло 955 баллов, то сейчас этот показатель достиг 960 баллов из 1250 возможных.

«Вероятно, это связано с тем, что жилищные условия решили улучшить те граждане, которые с финансовой точки зрения могли взять ипотеку и раньше, но приняли решение только сейчас, в период низких ставок», — заключил гендиректор Объединенного кредитного бюро.

Россияне берут ипотеку вопреки «коронавирусному» кризису

Про «ипотечный бум» мы поговорили с Максимом Кривелевичем — доцентом кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ. Причину роста количества сделок с недвижимостью эксперт видит в потере доверия у людей к банковским вкладам.

«Те, у кого кризис, ипотеку не берут. Кризис — это не ситуация, когда все становятся беднее. Это ситуация, когда бедные становятся беднее, а богатые становятся богаче. Кризис — период социальной дифференциации. Причина роста ипотечных кредитов лежит на поверхности: полная потеря доверия к банковским депозитам. Состоятельная часть россиян ищет альтернативные способы вложения денег», — рассказал Кривелевич корреспонденту ПС.

Относительно состоятельные россияне ограничены в плане финансовой грамотности, считает Кривелевич, поэтому в РФ наблюдается не рост фондовых рынков, а увеличение ипотечных кредитов. Люди вкладываются в то, что они понимают — квадратные метры.

По данным Росстата инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1%. Но по словам Кривелевича, реальная потребительская инфляция — выше 10%.

«И если ты можешь взять кредит, условно говоря, за однозначную ставку при двухзначной инфляции, то такой кредит выгоден. Получается, это кредит под отрицательную ставку. Вместо того, чтобы купить одну квартиру, можно купить три в ипотеку — замечательное вложение капитала. Ипотека — это то, что раньше было банковскими депозитами», — объясняет ученый.

Грозит ли России ипотечный пузырь

Рисков для банков нет, уверен Кривелевич. Ипотечный кредит — «спокойный и тихий» вид кредитования, не обрекающий банки на потенциальные убытки.

«Дефолт заемщика банку ничем не грозит: раньше в этой квартире был Иванов, теперь будет жить Петров. Не сможет платить Петров, Сидоров будет жить. Плюс банк оставляет все, что заемщик уже заплатил. Считайте, вы полцены квартиры уже заплатили, потом ее потеряли — банк ее продал со скидкой в 20% и замечательно», — пояснил эксперт.

Ипотека становится для банков проблемой в очень редкие периоды системного кризиса, утверждает эксперт. Он случается раз в 10, 20 или даже 30 лет, в зависимости от страны. При этом российские банки никогда не проходили через настоящий ипотечный кризис. Соответственно, в своих риск-моделях они такое развитие событий не учитывают, отмечает собеседник ПС.

Проблемы для банков возникают в случае, если стоимость залогов резко падает. Доцент ДВФУ привел такой пример: люди взяли в ипотеку жилье рядом с Кремлем, а столицу перенесли в Санкт-Петербург. Соответственно, вся недвижимость в пределах Кремля упала в цене, например, в семь раз. Такие случаи как раз разоряют банки.

«Это наблюдалось во время финансового кризиса в США 2007 года, который «докатился» до России в 2008. Но тогда «ложатся» все ипотечные банки. Ипотека — это навечно, пока не кончится. Пока системного кризиса нет, это очень долгосрочный бизнес для банков. Под 3,5% берешь депозит, даешь ипотеку под 9% ", — объясняет Кривелевич.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что закредитованность населения несет риски для банков. Как утверждала финансовый эксперт движения «Сильная Россия» Наталья Залюбовская, заключить ипотечный договор — не проблема, однако выплачивать его в течение 25 лет сможет не каждый.

При этом льготную ипотеку Залюбовская считает полезным и своевременным решением, учитывая существенное снижение количества ипотечных договоров во время пандемии COVID-19. Она прогнозировала, что программа вернет на прежний уровень или даже увеличит объемы кредитования. Как показали июльские данные ОКБ, так и произошло.

В начале августа правительство РФ постановило снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке с 20% до 15% — соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что министры работают над улучшением условий льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.

Предыдущим решением кабмина стало дополнительное выделение бюджетных средств на программу льготной сельской ипотеки. Эта программа действует в России с ноября 2019 года. К июлю нынешнего года банки выдали по ней кредитов на сумму 18,5 миллиардов рублей.