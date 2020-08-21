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10:23   21 Августа 2020
Общество

Мишустин утвердил постановление о регистрации транспорта в МФЦ

Мишустин утвердил постановление о регистрации транспорта в МФЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрацию автомобилей и других транспортных средств можно будет проводить в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Для регистрации необходимо будет подать заявление сотрудникам МФЦ и затем получить от них же готовые документы. Услуга призвана упростить процедуру и расширить спектр услуг, предоставляемых многофункциональными центрами, указано в сообщении на сайте Правительства РФ.

Госрегистрация автомобилей будет проходить только в МФЦ, располагающих нужной инфраструктурой. В частности, для осуществления процедуры будут привлечены сотрудники МВД. Однако с ними автовладельцы столкнутся только на этапе осмотра транспортного средства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мфц #автомобили #регистрация #мишустин

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