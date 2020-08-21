«Прилетели за своим»: политолог о прибывшем за Навальным самолете из Германии

За основателем «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК — признан в России иноагентом) Алексеем Навальным, который находится в омской больнице, прилетел самолет из Германии. Утром 21 августа он приземлился в аэропорту Омска. Немецкий таблоид Bild ранее сообщал, что пребывание в российском медучреждении якобы угрожает жизни блогера:

«В нынешней ситуации – без оборудования и без диагноза – оставаться в омской больнице было бы смертельно опасно. Отказ врачей выдать разрешение на транспорт для Навального будет означать покушение на его жизнь».

Председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин объяснил «Политике Сегодня», что самолет, вылетевший из Нюрнберга, по сути, прилетел за «своим человеком».

«Тот факт, что Навальный уже собрался лететь лечиться в Германию, говорит о его полной финансовой зависимости от Запада. У него неплохое финансовое положение, видимо, может себе позволить съездить за рубеж. Также прослеживается явная зависимость от любой политической воли стран, которые финансируют его деятельность. Ведь, как известно, Навальный не преследует интересы России, ему больше интересны цели других государств», — пояснил эксперт.

Самонкин обратил внимание, что российская медицина ничем не уступает западной, а в чем-то и превосходит ее. Достаточно вспомнить первую в мире вакцину от коронавируса, которую зарегистрировали именно в РФ. В желании Алексея Навального проходить курс лечения за границей прослеживается зависимость от воли иностранных кураторов, уверен специалист.

«Если бы Навальный был общественным пророссийским деятелем и человеком, который действительно борется за идеалы своей страны, он бы, конечно, лечился в России. А здесь, как мы видим, при любом удобном поводе он сразу отправляется за рубеж. Самолет из Германии прилетел за своим человеком», — констатирует Самонкин.

Информация о тяжелом состоянии главы ФБК – это своеобразная «лакмусовая бумажка» для российской оппозиции, добавил политолог. В преддверии единого дня голосования 13 сентября 2020 года противники власти пытаются оценить настроения российских граждан, чтобы позже спровоцировать их на несанкционированные митинги в день выборов. После длительного информационного молчания Навальный «подготавливает почву» и напоминает о себе, считает собеседник «Политики Сегодня».

«Не дожидаясь полной информации и завершения расследования оппозиция уже пустилась критиковать российскую власть с помощью своих СМИ, которые финансируются из-за рубежа. Это попытка возродить "культ Навального" перед единым днем голосования», — заключил Самонкин.

Факт отравления Навального проверят сотрудники управления СК РФ по транспорту. О тяжелом состоянии блогера стало известно утром 20 августа. Он летел рейсом Томск — Москва, когда ему внезапно стало плохо. Самолету пришлось совершить экстренную посадку в Омске.

Навального госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи №1. По информации его пресс-секретаря Киры Ярмыш, блогер находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Медработники уже неоднократно заявляли, что перевозить Навального в другую клинику нельзя.

Заместитель главного врача БСМП №1 Анатолий Калиниченко на пресс-подходе указывал, что отравление «рассматривается лишь одной из возможных версий» столь резкого ухудшения здоровья Алексея Навального. При этом, источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме Навального не обнаружено. Предварительная версия не изменилась — отравление психодислептиками.

По данным источника «Политики Сегодня», есть подозрения, что причиной плохого самочувствия Навального стал оксибутират натрия. Он включен список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.