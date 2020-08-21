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Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки на заводах и фабриках

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10:02   21 Августа 2020
Политика

Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки на заводах и фабриках

Тихановская призвала белорусов продолжать забастовки на заводах и фабриках

Забастовки на белорусских предприятиях должны продолжаться и расширяться. Об этом заявила бывший кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.

Тихановская обратилась к сотрудникам Минского тракторного завода, "ГродноАзота" и других компаний. Она призвала рабочих продолжать забастовки на предприятиях страны, пишет РБК.

Ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома республики, более 80% избирателей поддержали кандидатуру главы страны Александр Лукашенко. Его конкурентка Тихановская набрала около 10% голосов и заняла второе место.

Европейские страны пытаются вмешаться во внутренние дела республики. МИД Литвы 19 августа запретил Лукашенко въезд в страну.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #забастовка #тихановская

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