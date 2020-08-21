Менее 1% пассажиров дезинфицируют багаж в аэропорту Сочи

Сочинский аэропорт безусловный герой 2020 года. Новости о терминале имени советского летчика Алексея Севастьянова появляются этим летом с завидной периодичностью. То воздушная гавань бьет «олимпийские» рекорды по пассажиропотоку, то встречает 500-тысячного туриста. Сам же курорт традиционно возглавляет топ популярных направлений в период отпусков.

Тем не менее, Сочи не вошел в список городов, котором разрешили наладить международное авиасообщение во времена пандемии. Поэтому сектор, в котором раньше обслуживали пассажиров, вылетающих за рубеж, отдали чартерным направлениям в Москву и на Дальний Восток.

Вирус прошелся не только по этой части аэропорта. К упаковке багажа прибавилась, например, услуга по его дезинфекции. Все вместе обходится путешественнику в 650 рублей, но санитарная обработка собственного чемодана интересует только 41% клиентов точки (меньше 1% от всего пассажиропотока). Как ни странно, туристический «аншлаг» в Сочи не повлиял на прибыль упаковщиков.

«Дело не в экономии, — объясняет причины малопонятного явления держатель пункта упаковки и дезинфекции багажа. — Турагентство "Библио-Глобус" поглощает пассажиропоток. Из 20 тысяч на вылет — процентов 40 "Библио-Глобус". У них есть свои упаковки в гостиницах».

Пока дезинфекция багажа производится по усмотрению его владельца, принимаются незыблемые санитарные меры, которые обязан соблюдать «всяк сюда входящий». И если без билета на самолет в терминал зайти можно, то без маски — проблематично. Сотрудники аэропорта признаются, что многих возмущает такое правило, но уступить упрямым пассажирам они просто не могут. Здоровье и безопасность превыше всего. Тем более для забывчивых у входа в аэропорт стоят автоматы, в которых средства защиты выставлены за 50 рублей.

Уже привычная процедура бесконтактного измерения температуры в сочинском терминале модифицирована. Теперь за этим следят рамки, через которые проходят и туристы, и сотрудники. Людей с повышенной температурой отправляют в медпункт, оттуда, если требуется, в больницу. Но, по признанию работников пресс-службы, за летний сезон не обнаружили ни одного пассажира с коронавирусом. При этом в выходные дни через воздушную гавань проходит до 44 тысяч человек.

Чтобы одновременно не собирать в одном месте большое количество путешественников, администрация аэропорта рекомендует минимизировать время нахождения в терминале и личные контакты. Предлагает пользоваться онлайн-регистрацией и стойками самостоятельной сдачи багажа. Такие появились в Сочи задолго до пандемии, но сейчас они особенно актуальны.

Привлекает внимание и новый капсульный отель, установленный в терминале в декабре прошлого года. Футуристические кабинки с Wi-Fi и Cмарт ТВ спасают тех, кому неожиданно перенесли рейс. Почасовая оплата в таких случаях приходится очень кстати.

Расположены капсулы прямо возле ресторанов и магазинов, но девушки на ресепшен утверждают, что внутри глухо. Дополнительно выдают беруши для тех, кто хочет поспать.

«В основном, люди в первый раз видят, подходят посмотреть, попробовать. Детей заселяют, как на аттракцион», — признается администратор.

Отдельное развлечение в аэропорте — наблюдать за работой клининговой службы. Дезинфицирующим средством со звучным названием «Самаровка» сотрудники протирают перила, кнопки лифтов, кресла в зале ожидания. Происходит уборка каждые два часа.

В целом, жизнь сочинского терминала поменялась не сильно. Магазины и кафе открыты, олимпийские символы продаются, дети просят родителей купить бургер в фастфуде. А если кого-то и угнетает лишняя трата на защитную маску, то не стоит забывать, что и экономят россияне в этом году неплохо: средняя стоимость авиабилетов в период бархатного сезона 2020 года снизилась примерно на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.