Стремление Украины вернуть Крым отразилось на Херсонской области

Херсонская область не «зацветет», во всяком случае не в годы президентства Владимира Зеленского, и уж тем более полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил крымский политолог Владислав Ганжара, комментируя недавнее заявление украинского президента Зеленского о том, что Херсонская область, став успешным, цветущим и сияющим регионом, ускорит процесс «возвращения Крыма».

«Лично мне сложно сказать, что является большей фантастикой ‒ «возвращение» Крыма в состав Украины или цветущая Херсонская область. Херсонщина точно не зацветет, по крайней мере в период президентства Зеленского, с уверенностью заявил Ганжара. — . А Крым никогда и ни при каких обстоятельствах не войдет в состав украинского государства, даже если там начнут происходить внутренние позитивные перемены».

При этом политолог высказал мнение, что число людей, верящих в возможность позитивных изменений на Украине, постоянно уменьшается, а все заявления Зеленского на эту тему – просто пустые слова.

Не прекращая своей риторики о якобы возможном «возвращении» Крыма Украине, нынешний президент страны выставляет себя в таком же плохом свете, как и его предшественник Петр Порошенко, тоже на протяжении пяти лет обещавший, что Крым «вернется».

«Мы знаем, что на «крымское направление» в бюджете Украины тратится немало денег. Существует полномочное представительство президента в несуществующей «Автономной республике Крым», существует ее прокуратура и так далее, — напомнил Ганжара. — Мне кажется, что, если бы те деньги, которые на это тратятся, пошли бы, например, на развитие Херсонской области, ее жители восприняли бы это куда лучше, чем регулярные пустые заявления по поводу Крыма».

Напомним, украинские власти уже более шести лет не могут смирится с решением Крыма перейти в состав России, которое было принято в ходе всенародного голосования весной 2014 года. Киев не признал результатов референдума, и продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорией. Однако руководство России уже неоднократно напоминало, что во время Крымской весны жители полуострова выразили свое желание путем демократического голосования, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, поэтому данный вопрос закрыт раз и навсегда.