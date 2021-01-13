Огонь, COVID и медные трубы. Как сделать из военного госпиталя коронавирусный

Об опыте переустройства рассказал Александр Кривулин, который за месяц перепрофилировал госпиталь для ветеранов в ковидный центр.

Ушедший год для многих стал беспрецедентным испытанием на умение принимать быстрые и эффективные решения в критических ситуациях. Врачи с честью выдержали баталии на коронавирусном фронте: уже в середине года медработников и волонтеров Москвы награждали грамотами Красного Креста за заслуги перед обществом в реализации гуманитарной деятельности, проявленную самоотверженность и сострадание в борьбе с пандемией COVID-19.

Мероприятие проходило в Госпитале для ветеранов войн №2 на Волгоградском проспекте. К этому моменту в медучреждении уже было порядка 600 мест для пациентов с коронавирусной инфекцией, а сегодня там принимают пациентов всех профилей, не только заболевших COVID-19.

«Политика Сегодня» поговорила с 25-летним жителем Солнечногорска Александром Кривулиным, под администрированием которого количество коек с ИВЛ в упомянутом госпитале за месяц выросло в десять раз.

Молодой менеджер, отвечавший за бесперебойное снабжение объекта всеми необходимыми материалами для переустройства, вспоминает этот опыт с гордостью.

«Месяц — это очень короткий срок, потому что у тебя 11-12 этажей и вы работаете без полноценного проекта, без рабочей документации», — подчеркивает Кривулин.

Поджимающие сроки, по признанию собеседника, еще не самая большая трудность в подобной деятельности. Сотрудникам приходилось выполнять свои задачи в полном врачебном обмундировании, поскольку уже через неделю после начала работ в госпиталь стали завозить заболевших вирусом москвичей. Александр признается, что иногда медработники, выходя из красных зон, пользовались лифтом, предназначенным для разнорабочих.

«Но из наших никто не заболел», — уточняет житель Подмосковья.

Психологически давили на строителей и частые визиты ритуальных машин. По словам молодого человека, их было не меньше трех за день.

Работа команды заключалась в том, чтобы провести по госпиталю километры медных труб, из которых медицинский кислород поступает в аппараты искусственной вентиляции легких. Трубы подводятся к газгольдеру, установленному на улице. Запас кислорода в емкости пополняют несколько раз в неделю. В палатах еще устанавливались специальные «розетки» с воздухом, куда присоединяется ИВЛ.

Кривулин вспоминает, что весной медные трубы скупили вплоть до Урала, а уличные очереди в строительные гипермаркеты были по 30 человек. Спешка при монтаже могла привести к взрыву, но строители были максимально сосредоточены, несмотря на изнурительные 12-часовые смены.

Всего в команде трудилось около 30 человек, среди них 10-15 занимались варкой труб, 2-3 человека обезжиривали их спиртом, шестеро участвовали в проекте из офиса и еще 10 людей выполняли функции разнорабочих. Последние, кстати, были мигрантами, которые в тот период особенно нуждались в заработке. Учитывая сжатые сроки, заливать цемент приходилось ночью, поэтому выходцам из Средней Азии снимали жилье недалеко от объекта.

Цифровые пропуска, которые в мае активно применялись в Москве, коллективу «Химпромстроя» выдали многоразовые. Подытоживая приобретенный опыт, Александр Кривулин не упускает и позитивные моменты: пандемия облегчила задачу строителям, разрядив столь привычные для столицы пробки.