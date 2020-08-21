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 МИД РФ надеется на ближайшее возобновление полетов в Грузию

МИД РФ надеется на ближайшее возобновление полетов в Грузию
9:38   21 Августа 2020
Политика

МИД РФ надеется на ближайшее возобновление полетов в Грузию

МИД РФ надеется на ближайшее возобновление полетов в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что полеты в Грузию вскоре возобновятся. По его словам, РФ следит за происходящим в соседней стране и за ситуацией с коронавирусом.

В интервью газете "Труд" глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что возобновление авиасообщения с грузинским государством — вопрос ближайшего будущего. Лавров подчеркнул, что ждет общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, а также открытия регулярного авиасообщения с другими странами.

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Автор: Юлия Яковлева
#лавров #грузия #мид рф

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