МИД РФ надеется на ближайшее возобновление полетов в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что полеты в Грузию вскоре возобновятся. По его словам, РФ следит за происходящим в соседней стране и за ситуацией с коронавирусом.

В интервью газете "Труд" глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что возобновление авиасообщения с грузинским государством — вопрос ближайшего будущего. Лавров подчеркнул, что ждет общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, а также открытия регулярного авиасообщения с другими странами.