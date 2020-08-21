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9:35   21 Августа 2020
Происшествия

Медикам понадобится два дня для диагностирования Навального

Медикам понадобится два дня для диагностирования Навального

Диагноз Алексею Навальному поставят за два дня. Об этом заявил главврач больницы в Омске Александр Мураховский.

Он не подтвердил версию, что в организме скандально известного блогера выявлен яд. Главврач отметил, что проверка на наличие опасных веществ в организме пациента не дала результатов. Для поставки диагноза потребуется еще два дня.

По некоторым данным, Навальный мог отравиться оксибутиратом. Это наркотическое вещество могло стать причиной тяжелого состояния блогера.

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Автор: Илья Романович
#навальный #омск #больница

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