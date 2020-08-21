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9:31   21 Августа 2020
Общество

Еще 1160 человек в Москве выздоровели после коронавируса

Еще 1160 человек в Москве выздоровели после коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за истекшие сутки еще 1160 москвичей выздоровели после коронавирусной инфекции.

С каждым днем число вылечившихся после COVID-19 увеличивается. Общее количество выздоровевших людей достигло 202 727 человек. Всех, у кого ранее был диагностирован коронавирус и чей тест теперь показывает отрицательный результат, московские власти приглашают сдать плазму крови, чтобы помочь быстрее выздороветь другим пациентам. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. Вся оперативная и точная информация по статистике коронавируса в России отражена на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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Автор: Илья Романович
#коронавирус #выздоровели #плазма крови

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