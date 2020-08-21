Демократы официально выставили кандидатуру Байдена на выборы США

Американский политик Джо Байден был избран демократами на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов. Соответствующее решение было принято на общенациональном съезде в Милуоки.

Как стало известно, теперь Байден является официальным кандидатом в президенты США.

Во время своего выступления перед демократами Байден упрекнул действующего главу Белого дома Дональда Трампа в том, что в стране высокий уровень безработицы. Политик также раскритиковал президента за эпидемию COVID-19 и раздор в американском обществе.

Ранее Джо Байден решил бороться со льготами для богачей через налоги.