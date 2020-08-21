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9:15   21 Августа 2020
Общество

Состояние Навального не рассчитано на перелет в Германию

Состояние Навального не рассчитано на перелет в Германию

Врачи из Омска рассказали, что состояние блогера Алексея Навального улучшилось, однако оно не позволяет его транспортировать для лечения в Германию.

Консилиум посчитал, что вопрос о транспортировке блогера Алексея Навального в Германию является преждевременным. Главный врач больницы, где сейчас находится блогер, подчеркнул, что сначала необходимо добиться полной стабилизации пациента. Также он уточнил, что по состоянию Навального рассматривается пять диагнозов, однако назвать их он отказался.

Как сообщил источник ФАН, в ФБК не верят в версию с отравлением блогера чаем — все придерживаются мнения, что Навальному стало плохо, потому что он на протяжении длительного периода принимал антидепрессанты. Об этом знала его пресс-секретарь Кира Ярмыш, которая просила его не принимать такие препараты.

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Автор: Кристина Мокроусова
#навальный #отравление #омск

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