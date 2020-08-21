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9:13   21 Августа 2020
Политика

Лавров сравнил антироссийскую политику НАТО с периодом холодной войны

Лавров сравнил антироссийскую политику НАТО с периодом холодной войны

Североатлантический альянс проводит активные действия у границ России, так как противостояние с Москвой стало ключевым смыслом существования военного блока. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, происходящее напоминает период холодной войны, так как с нашей страной ведется борьба по различным направлениям, в том числе в сфере информации. Дипломат подчеркнул, что НАТО увеличивает территории своего военного и политического влияния. Это происходит за счет включения новых государств в альянс, пишет ТАСС.

Лавров отметил, что все угрозы, о которых заявляет Североатлантический альянс, надуманы.

Ранее российский истребитель был поднят по тревоге для перехвата воздушных разведчиков НАТО над Черным морем.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #нато #лавров

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