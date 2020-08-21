Аналитик: в "красной зоне" по коронавирусу находятся 12 регионов России

Небольшая часть российских регионов остаются в "красной зоне" по COVID-19, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Каждой группе регионов в зависимости от значения индекса заболеваемости R аналитик присвоил определенные цвета. Так, если уровень заболеваемости падает, то индекс будет меньше единицы, и, наоборот, если увеличивается, то больше, сообщает РИА Новости.

"В красной зоне остались семь областей (Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Еврейская автономная, Сахалинская), а также Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Крым, Алтайский край", - отмечает Агаси Тавадян

Москва попала в группу "светло-зеленых" регионов, Санкт-Петербург находится в "желтой" группе. В "зеленой зоне" ситуацию можно считать спокойной, в нее попали 11 регионов: Карачаево-Черкесия, Адыгея, Тыва, Магаданская, Новгородская, Московская, Брянская, Тверская и Курская область, Забайкальский и Приморский край.