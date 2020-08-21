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8:23   21 Августа 2020
Общество

Омские и московские медики примут решение по транспортировке Навального

Омские и московские медики примут решение по транспортировке Навального

Консилиум из московских и омских врачей собрался для обсуждения ситуации с транспортировкой блогера Алексея Навального из больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Представитель Минздрава региона рассказал, что в для перевоза Навального собран консилиум специалистов. Он отметил, что медики осмотрят Навального и примут решение. Об этом пишет ТАСС.

По сообщениям регионального Минздрава, состояние Навального по-прежнему стабильно тяжелое. Он находится в коме. По предварительной версии, блогер Навальный мог отравиться оксибутиратом.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #врачи #консилиум

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