Генпрокурор США заявил о намерении добиться смертной казни для Царнаева

Американский генеральный прокурор Уильям Барр выразил намерение продолжать добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.

Царнаев бы осужден в США за подготовку и осуществление террористического акта во время марафона в Бостоне в 2013 году. От его рук и рук Царнаева погибли три человека, более 280 получили ранения. Апелляционный суд отменил в начале июля смертный приговор .

Решение может быть обжаловано в его расширенной коллегии и в случае необходимости - в Верховном суде.

Накануне о намерении американских властей оспорить отмену смертного приговора Царнаеву заявлял президент США Дональд Трамп.