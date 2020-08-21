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8:15   21 Августа 2020
Общество

Генпрокурор США заявил о намерении добиться смертной казни для Царнаева

Генпрокурор США заявил о намерении добиться смертной казни для Царнаева

Американский генеральный прокурор Уильям Барр выразил намерение продолжать добиваться смертной казни террориста Джохара Царнаева.

Царнаев бы осужден в США за подготовку и осуществление террористического акта во время марафона в Бостоне в 2013 году. От его рук и рук Царнаева погибли три человека, более 280 получили ранения. Апелляционный суд отменил в начале июля смертный приговор .

Решение может быть обжаловано в его расширенной коллегии и в случае необходимости - в Верховном суде.

Накануне о намерении американских властей оспорить отмену смертного приговора Царнаеву заявлял президент США Дональд Трамп.

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Автор: Кристина Мокроусова
#приговор #смертная казнь #царнаев

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