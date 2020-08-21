Главврач омской больницы заявил, что Навального невозможно транспортировать

Состояние блогера Алексея Навального нестабильное. Об этом заявил главный врач больницы в Омске.

О словах медика рассказал пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. Врач объяснил, что в том нестабильном состоянии, в котором блогер находится в настоящий момент, никакой речи о его перевозке идти не может.

Ранее 20 августа блогер полетел в Москву из Томска. В самолете его состояние резко ухудшилось и лайнеру пришлось совершить посадку в Омске, где Навального госпитализировали больницу. Сейчас он находится в реанимации под аппаратом ИВЛ. Состояние мужчины по-прежнему оценивается как тяжелое.