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 Аркатов рассказал о мотивации Навального для "побега" из России

Аркатов рассказал о мотивации Навального для "побега" из России
8:02   21 Августа 2020
Политика

Аркатов рассказал о мотивации Навального для "побега" из России

Аркатов рассказал о мотивации Навального для "побега" из России

Блогер Алексей Навальный может воспользоваться ситуацией вокруг своего предполагаемого отравления, чтобы принять помощь Запада и сыграть роль "жертвы режима". Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Навальный в четверг утром вылетел из Томска в Москву, однако ему стало плохо на борту самолета. Экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Омска, где блогера доставили в местную клинику в тяжелом состоянии. Источник ФАН назвал вероятной причиной отравление оксибутиратом при сочетании с алкоголем, следы которого обнаружили в крови Навального.

Политолог Аркатов выразил уверенность, что Навальный будет разыгрывать версию "отравления" в свою пользу и постарается выставить себя "жертвой режима". Это выгодно и спецслужбам Запада, которые могут воспользоваться этим инцидентом, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России.

"В безопасности здоровья Навального заинтересовано руководство нашей страны. Если с ним что-то произойдет, будет определенная точка нестабильности, и Запад постарается раскачать ситуацию", - сообщил Аркатов в комментарии Nation News.

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Автор: Борис Нестеров
#навальный #запад #аркатов

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