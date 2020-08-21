Аркатов рассказал о мотивации Навального для "побега" из России

Блогер Алексей Навальный может воспользоваться ситуацией вокруг своего предполагаемого отравления, чтобы принять помощь Запада и сыграть роль "жертвы режима". Об этом заявил политолог Иван Аркатов.

Навальный в четверг утром вылетел из Томска в Москву, однако ему стало плохо на борту самолета. Экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Омска, где блогера доставили в местную клинику в тяжелом состоянии. Источник ФАН назвал вероятной причиной отравление оксибутиратом при сочетании с алкоголем, следы которого обнаружили в крови Навального.

Политолог Аркатов выразил уверенность, что Навальный будет разыгрывать версию "отравления" в свою пользу и постарается выставить себя "жертвой режима". Это выгодно и спецслужбам Запада, которые могут воспользоваться этим инцидентом, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в России.