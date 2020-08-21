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7:35   21 Августа 2020
Наука

Мексика получит более 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Мексика получит более 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Более двух тыс. экземпляров разработанного РФ препарата от коронавирусной инфекции будет отправлено в Мексику для проведения испытаний. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

На переговорах между Россией и Мексикой удалось достичь договоренности по поставке вакцины. Мексиканский дипломат отметил, что препарат "Спутник V" будет отправлен для проведения третей фазы испытаний. Это выгодно тем, что государство выиграет время и ему не придется ждать окончания испытаний в других странах.
"Это позволит начать в Мексике третью фазу исследований российской вакцины", — сообщил Эбрард.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Препарат был назван "Спутник V", сообщает РИА Новости.

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Автор: Борис Нестеров
#вакцина #коронавирус #Спутник V

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