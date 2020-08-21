Мексика получит более 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса

Более двух тыс. экземпляров разработанного РФ препарата от коронавирусной инфекции будет отправлено в Мексику для проведения испытаний. Об этом заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

На переговорах между Россией и Мексикой удалось достичь договоренности по поставке вакцины. Мексиканский дипломат отметил, что препарат " Спутник V" будет отправлен для проведения третей фазы испытаний. Это выгодно тем, что государство выиграет время и ему не придется ждать окончания испытаний в других странах.