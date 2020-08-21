Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

Самолет с медоборудованием и специалистами из Германии направит организация Cinema for Peace Foundation для помощи в лечении Алексея Навального, который был госпитализирован в Омске после "отравления". Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель немецкого фонда сообщил об отправке самолета с оборудованием и медиками, с которыми Навального можно будет доставить в Германию для лечения. Блогера готовы принять в берлинской клинике Charite.

Навальный утром 20 августа вылетел из Томска в Москву, но на борту самолета ему стало плохо. После этого было принято решение о посадке авиалайнера в Омске, где блогера экстренно госпитализировали в местную клинику. Врачи оценивают состояние Навального как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Источник ФАН назвал наиболее вероятной причиной отравление оксибутиратом. Также в крови Навального был обнаружен алкоголь.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что готов оплатить расходы на лечение Навального: