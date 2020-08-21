Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

 Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

 Головченко назвал "не очень щедрой" помощь ЕС Белоруссии в размере €53 млн

Головченко назвал "не очень щедрой" помощь ЕС Белоруссии в размере €53 млн
США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

 Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

 Головченко назвал "не очень щедрой" помощь ЕС Белоруссии в размере €53 млн

Головченко назвал "не очень щедрой" помощь ЕС Белоруссии в размере €53 млн
7:01   21 Августа 2020
Политика

Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

Немецкая компания направит самолет за Навальным после "отравления"

Самолет с медоборудованием и специалистами из Германии направит организация Cinema for Peace Foundation для помощи в лечении Алексея Навального, который был госпитализирован в Омске после "отравления". Об этом сообщило агентство Reuters.

Представитель немецкого фонда сообщил об отправке самолета с оборудованием и медиками, с которыми Навального можно будет доставить в Германию для лечения. Блогера готовы принять в берлинской клинике Charite.

Навальный утром 20 августа вылетел из Томска в Москву, но на борту самолета ему стало плохо. После этого было принято решение о посадке авиалайнера в Омске, где блогера экстренно госпитализировали в местную клинику. Врачи оценивают состояние Навального как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ. Источник ФАН назвал наиболее вероятной причиной отравление оксибутиратом. Также в крови Навального был обнаружен алкоголь.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что готов оплатить расходы на лечение Навального:

"Потому что без него будет скучно. И я надеюсь, что Госдеп США пришлет нам еще одного такого же. Нового", - сообщил Пригожин в комментарии Федеральному агентству новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#германия #самолет #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...