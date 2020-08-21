Головченко назвал "не очень щедрой" помощь ЕС Белоруссии в размере €53 млн

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко считает "не очень щедрой" помощь Евросоюза белорусскому народу в размере 53 млн евро.

На вопрос про новость о выделении ЕС 53 млн евро для помощи белорусскому народу в эфире ОНТ Головченко отметил, что не видит смысла комментировать данное решение Еврокомиссии.

Белорусский премьер-министр также дал оценку призыву некоторых представителей оппозиции по поводу создания полноценной границы с Россией. По его подсчетам, бюджету это обойдется больше миллиарда долларов.

Головченко также не согласен с призывом выйти из ОДКБ, который прозвучал от кандидатов Анны Канопацкой, Андрея Дмитриева и Сергея Черечня во время предвыборной агитации. Политик уверен, что такие заявления направлены на разрыв сотрудничества с Россией в военно-политической сфере.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Согласно данным ЦИК, Лукашенко одержал победу с результатом в 80,1% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые проходят до сих пор.