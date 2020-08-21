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Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

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5:51   21 Августа 2020
Политика

Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

Горящие развалины и много крови пообещал Трамп избирателям, если президентом страны станет демократ Джо Байден. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в своей речи перед избирателями в Пенсильвании.

Трамп заявил, что в стране не будет закона и порядка, если президентом станет Байден. Он предупредил избирателей о волне беспорядков, которая захлестнет все города США. Трамп полагает, что Байден является худшим кошмаром для избирателей.

Байден планирует принять номинацию демократов в президенты в четверг вечером, в Москве это будет раннее утро. Об этом пишет РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #байден #трамп

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