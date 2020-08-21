Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

Горящие развалины и много крови пообещал Трамп избирателям, если президентом страны станет демократ Джо Байден. Об этом заявил действующий президент США Дональд Трамп в своей речи перед избирателями в Пенсильвании.

Трамп заявил, что в стране не будет закона и порядка, если президентом станет Байден. Он предупредил избирателей о волне беспорядков, которая захлестнет все города США. Трамп полагает, что Байден является худшим кошмаром для избирателей.

Байден планирует принять номинацию демократов в президенты в четверг вечером, в Москве это будет раннее утро. Об этом пишет РИА Новости.