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5:16   21 Августа 2020
Общество

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

Власти Соединенных Штатов никогда не допустят, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Госсекретарь сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутеррешу и председателю СБ ООН сообщения о том, что Соединенные Штаты инициируют возобновление всех ограничений ООН против Тегерана. Санкции начнут действовать спустя 30 дней, добавил он.

По словам Помпео, Вашингтон никогда не даст Ирану свободно закупаться самолетами, танками, ракетами и другими видами обычных вооружений. Также политик в четверг, 20 августа, направил в Совбез ООН письмо, где пожаловался, что Иран не выполняет положения Совместного всеобъемлющего плана действий.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #санкции #иран #помпео #Геттереш

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