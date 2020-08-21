Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об отравлении скандального блогера Алексея Навального является несостоятельной. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

Попыток специально убить Навального не было, так как это неэффективно и странно, заявил Соловьев в беседе с изданием "Слово и Дело". Журналист назвал эту версию сторонников блогера неубедительной. По мнению Соловьева, не нужно сейчас делать преждевременных выводов, так как необходимо дождаться конкретики в данной ситуации.

"Выводы умеют делать только те люди, у которых в мозгах уже давным-давно ничего нет. А все остальные ждут получения конкретной информации, после его уже пытаются строить собственные версии", – заявил Соловьев.

Навальный сел в самолет рейсом Томск — Москва. Однако судну пришлось экстренно приземлиться из-за резкого ухудшения состояния блогера. Самолет сел в Омске. Из аэропорта Навального увезли в местную больницу.