Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

 Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

 Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального

Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального
США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

США не позволят Ирану обладать ядерным оружием — Помпео

 Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

Трамп рассказал, что будет с США в случае избрания Байдена президентом

 Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального

Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального
5:11   21 Августа 2020
Общество

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об "отравлении" Навального не имеет под собой оснований — Соловьев

Версия об отравлении скандального блогера Алексея Навального является несостоятельной. Такое заявление сделал телеведущий Владимир Соловьев.

Попыток специально убить Навального не было, так как это неэффективно и странно, заявил Соловьев в беседе с изданием "Слово и Дело". Журналист назвал эту версию сторонников блогера неубедительной. По мнению Соловьева, не нужно сейчас делать преждевременных выводов, так как необходимо дождаться конкретики в данной ситуации.

"Выводы умеют делать только те люди, у которых в мозгах уже давным-давно ничего нет. А все остальные ждут получения конкретной информации, после его уже пытаются строить собственные версии", – заявил Соловьев.

Навальный сел в самолет рейсом Томск — Москва. Однако судну пришлось экстренно приземлиться из-за резкого ухудшения состояния блогера. Самолет сел в Омске. Из аэропорта Навального увезли в местную больницу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#навальный #отравление #омск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...