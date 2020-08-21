Нетрудоустроенные пенсионеры смогут получить новые выплаты

Неработающие пенсионеры смогут получить надбавку к пенсии размером в 2700 рублей. Об этом сообщает "Общественная служба новостей".

Общественная служба новостей со ссылкой на рассматриваемый в ПФР документ объясняет, что выплаты будут поступать тем, кто осуществляет уход за пенсионерами или тем, кто оформил официальное опекунство.

Для получения денег нужно соблюсти два правила: пенсионер не должен быть трудоустроен, а также с его стороны должен получать уход инвалид первой группы, либо человек в возрасте больше 80 лет. Выплата составит 2700 рублей. Ожидается, что со следующего года компенсация вырастет.