Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального

Блогера Алексея Навального хотят отправить лечиться на Запад, чтоб скрыть следы своего участия в "отравлении". О том, куда может привести расследование, рассказал Федеральному агентству новостей рассказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Политик считает, что из отравившегося блогера пытаются сделать "сакральную жертву" или "разменную монету". Многие сторонники Навального пытаются отправить его для лечения на Запад, что может говорить о попытке создания помех в ходе расследования дела российскими спецслужбами, отмечает чиновник. "Хлебные крошки", по его мнению, приведут правоохранительные органы непосредственно к кураторам блогера.

"Наши спецслужбы найдут того, кто отравил Навального", — подчеркнул Милонов.

Утром 20 августа блогер полетел в Томск. В салоне самолета он начал плохо себя чувствовать, после чего было принято решение посадить борт в Омске. Навального госпитализировали прямо с рейса в местную больницу, сообщает Федеральное агентство новостей.