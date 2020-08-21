Врачи из Москвы проведут в Омске консилиум по ситуации с Навальным

Врачи из Москвы прибудут в Омск в пятницу для проведения расширенного консилиума по ситуации с блогером Алексеем Навальным, который находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Анестезиологи-реаниматологи, нейрофизиологи из НМХЦ имени Пирогова и МНИЦ нейрохирургии Бурденко приедут в Омск по приглашению коллег и просьбе близких Навального для проведения расширенного консилиума. Навальный подключен к аппарату ИВЛ, его состояние остается стабильно тяжелым, сообщили в ведомстве.

Омские медики обсудили тактику лечения Навального со специалистами ведущих федеральных центров. Врачи допустили в реанимацию супругу блогера, передает Федеральное агентство новостей.

Навальному стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву, который экстренно сел в аэропорту Омска, где блогера госпитализировали. Источник ФАН сообщил, что вероятной причиной стало отравление оксибутиратом, в крови Навального также обнаружили следы алкоголя.