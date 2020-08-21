Россия запросила заседание СБ ООН из-за планов США по санкциям против Ирана

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за инициативы США по восстановлению санкций против Ирана. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг резолюции 2231, заявил Полянский. Дипломат сообщил об этом ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга, что направил официальное обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, уведомив об инициативе США по антииранским санкциям. Американские власти в августе выступили с очередными обвинениями в адрес Тегерана о нарушении условий "ядерной сделки", из которой Соединенные Штаты вышли еще в 2018 году.