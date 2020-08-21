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 Врачи из Москвы проведут в Омске консилиум по ситуации с Навальным

Врачи из Москвы проведут в Омске консилиум по ситуации с Навальным
Нетрудоустроенные пенсионеры смогут получить новые выплаты

Нетрудоустроенные пенсионеры смогут получить новые выплаты

 Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального

Сотрудники правопорядка не нашли опасных веществ в личных вещах Навального
Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

Журавко показал ужасающее состояние ракетного крейсера «Украина»

 Украина приступила к созданию водного пути Е40

Украина приступила к созданию водного пути Е40
Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального

Милонов рассказал, куда приведут "хлебные крошки" отравления Навального

 Врачи из Москвы проведут в Омске консилиум по ситуации с Навальным

Врачи из Москвы проведут в Омске консилиум по ситуации с Навальным
3:07   21 Августа 2020
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН из-за планов США по санкциям против Ирана

Россия запросила заседание СБ ООН из-за планов США по санкциям против Ирана

Россия запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за инициативы США по восстановлению санкций против Ирана. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг резолюции 2231, заявил Полянский. Дипломат сообщил об этом ТАСС.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе брифинга, что направил официальное обращение генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, уведомив об инициативе США по антииранским санкциям. Американские власти в августе выступили с очередными обвинениями в адрес Тегерана о нарушении условий "ядерной сделки", из которой Соединенные Штаты вышли еще в 2018 году.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #иран

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