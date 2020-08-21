Осташко объяснил несостоятельность версии о покушении на Навального

Блогер Алексей Навальный готовит почву для бегства на Запад. Германия и Франция сразу после сообщений о госпитализации блогера заявили о готовности предоставить ему убежище, отметил главный редактор PolitRussia Руслан Осташко.

Навального в четверг утром госпитализировали в тяжелом состоянии в Омске. Основателю ФБК, признанного в РФ иноагентом, стало плохо после вылета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера доставили в больницу. В СМИ просочилась информация, что причиной инцидента стало отравление оксибутиратом.

Осташко объяснил, почему считает версию, продвигаемую сторонниками Навального, что его могли отравить намеренно, несостоятельной: